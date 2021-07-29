Пробка из-за ДТП с грузовиком на МКАД растянулась на 2 км

Движение транспорта в районе ДТП на МКАДе, в результате которого опрокинулся грузовик, затруднено на 2 км. Об этом в четверг, 29 июля, сообщается в Telegram-канале московского Дептранса.

Авария произошла ранее в этот день на 48-м км МКАД в районе станции «Мещерская». Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось, пишет «Москва 24».

Из-за происшествия движение транспорта на внутренней стороне кольцевой автодороги в районе Боровского шоссе перекрыли, пишет агентство городских новостей «Москва».