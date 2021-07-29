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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 июля

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В Москве в четверг, 29 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит до +27 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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По прогнозам метеорологов, в столице в четверг столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов, пишет RT. В ночь на пятницу, 30 июля, температура воздуха может снизиться до +16 градусов. В Подмосковье температура оставит +23…+28 градусов, а в ночь на пятницу может похолодать до +13 градусов.

Ветер ожидается западный, со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит порядка 742 мм рт. ст., пишет агентство городских новостей «Москва».

28 июля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк назвала сроки нормализации погоды в Москве. По ее словам, 29 июля похолодания из-за дождей не предвидится.

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