Российский пловец Антон Чупков заявил о скором завершении карьеры

Российский пловец, двукратный чемпион мира по плаванию и обладатель мирового рекорда на дистанции 200 м брассом Антон Чупков в четверг, 29 июля, заявил о своем намерении в скором времени завершить карьеру.

Ранее в этот день россиянин в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом на Олимпиаде в Токио пришел к финишу четвертым.

«Это была моя последняя Олимпиада. И один из моих последних профессиональных стартов. Хочу завершить карьеру. Хочу переключиться на что-то другое в этой жизни», — приводит слова 24-летнего спортсмена «Спорт-Экспресс».

Пловец также добавил, что не примет участия в чемпионате мира 2022 года в Фукуоке.

«Хочу дальше развиваться. И не хочу после стольких лет опять жить на сборах. Хочу переключиться и жить по-другому», — отметил он.

Чупков — обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 метров брассом. Также в его активе два золота и две бронзы чемпионатов мира. Кроме того, спортсмен является двукратным чемпионом Европы.

Также 29 июля российский пловец Климент Колесников выиграл бронзовую медаль Олимпиады на дистанции 100 м вольным стилем.

В настоящий момент Россия с семью золотыми медалями, 11 серебряными и семью бронзовыми занимает четвертое место в медальном зачете.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио проходят с 22 июля по 8 августа без участия иностранных болельщиков. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год, сохранив название «Токио-2020».