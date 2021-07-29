Прямой эфир
Спорт
В Токио заявили о принятии необходимого комплекса мер по борьбе с жарой
Мир
Миротворцы РФ в Карабахе доставили гумпомощь 20 многодетным семьям
Мир
Россию и Китай назвали лидерами по разработке вакцин от COVID-19
Общество
Морской заяц и гигантские муравьеды могут появиться в Московском зоопарке
Мир
Байден перепутал Обаму с Трампом
Спорт
В аэропорту Нижневартовска встретили олимпийского чемпиона Храмцова
Спорт
Российский пловец Антон Чупков заявил о скором завершении карьеры
Общество
Пробка из-за ДТП с грузовиком на МКАД растянулась на 2 км
Сюжет:

Российский пловец Антон Чупков заявил о скором завершении карьеры

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский пловец, двукратный чемпион мира по плаванию и обладатель мирового рекорда на дистанции 200 м брассом Антон Чупков в четверг, 29 июля, заявил о своем намерении в скором времени завершить карьеру.

«Я бы даже без глаза вышла бороться за бронзу»
Призер Игр-2020 Мадина Таймазова — о тяжелейшем дне в жизни и домашнем судействе

Ранее в этот день россиянин в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом на Олимпиаде в Токио пришел к финишу четвертым.

«Это была моя последняя Олимпиада. И один из моих последних профессиональных стартов. Хочу завершить карьеру. Хочу переключиться на что-то другое в этой жизни», — приводит слова 24-летнего спортсмена «Спорт-Экспресс».

Пловец также добавил, что не примет участия в чемпионате мира 2022 года в Фукуоке.

«Хочу дальше развиваться. И не хочу после стольких лет опять жить на сборах. Хочу переключиться и жить по-другому», — отметил он.

Чупков — обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 метров брассом. Также в его активе два золота и две бронзы чемпионатов мира. Кроме того, спортсмен является двукратным чемпионом Европы.

Также 29 июля российский пловец Климент Колесников выиграл бронзовую медаль Олимпиады на дистанции 100 м вольным стилем.

В настоящий момент Россия с семью золотыми медалями, 11 серебряными и семью бронзовыми занимает четвертое место в медальном зачете.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио проходят с 22 июля по 8 августа без участия иностранных болельщиков. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год, сохранив название «Токио-2020».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021