Опубликован список погибших при пожаре в доме под Саратовом

Телеканал РЕН ТВ в четверг, 29 июля, опубликовал список погибших в результате пожара, который произошел в частном жилом доме в Саратовской области.

В нем значатся Ашурбеков А. А. 1960 года рождения, Ашурбекова Г.А. 1959 года рождения, Ашурбеков И. М. 2012 года рождения, Ашурбеков Ш. М. 2016 года рождения, Ашурбекова М. Р. 2019 года рождения.

Пожар вспыхнул в ночь на 29 июля в частном доме в селе Наумовка Балаковского района. Как рассказала пресс-секретарь регионального управления МЧС России Наталия Каранатова, горение было ликвидировано на площади 88 кв. м, пишет RT. В ходе разбора конструкций сгоревшего здания пожарные нашли тела пятерых погибших, среди которых было двое взрослых и трое детей, пишет телеканал «Звезда».

Следователи начали проверку по факту пожара, пишет сайт kp.ru. Устанавливаются обстоятельства случившегося, пишет REGNUM. По поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева на месте трагедии находятся зампред правительства региона Роман Грибов и глава Балаковского района Сергей Грачев.