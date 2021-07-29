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В Анапе уволили обругавшего отдыхающих тракториста

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В Анапе уволили тракториста, который обрушился на отдыхающих на пляже людей нецензурной бранью в ответ на замечание. Об этом говорится в Telegram-канале «Анапское Черноморье» в среду, 28 июля.

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Инцидент произошел ранее в этот день на центральном пляже города. Водитель трактора, который занимался уборкой прибрежного мусора и водорослей, чуть не задел отдыхающих, а в ответ на сделанное замечание принялся грубить, материться и угрожать.

В муниципальном предприятии «Объединение курортных услуг» оперативно провели служебную проверку, по итогам которой тракторист написал заявление на увольнение. Известно, что на предприятии он трудился всего четыре месяца и уже имел замечания.

Руководитель предприятия Александр Консул назвал поведение бывшего сотрудника «безусловно вопиющим», отмечает телеканал «360».

«Считаю, ни при каких обстоятельствах не допустимо обращаться к нашим гостям в подобном тоне. После этого инцидента мы еще раз проведем разъяснительную работу со всеми сотрудниками предприятия», — пообещал Консул.

Он также обратился к отдыхающим с просьбой не рисковать и не подходить близко к работающей технике. Курсировать по побережью тракторы будут минимум до августа, пишет сайт kp.ru.

В начале июля хозяйка гостиницы в Анапе оказалась в центре скандала после того, как обматерила постоялицу своего заведения после просьбы убраться в номере. Позднее свой всплеск эмоций женщина объяснила неприязнью к ЛГБТ. По ее словам, когда она пришла в номер к гостьям, чтобы убраться, то две девушки якобы целовались на кровати в номере. На следующий день владелица отеля объявила о закрытии бизнеса.

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