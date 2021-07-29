Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров проектов и контактирующих с ними

Американская компания Netflix ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для актеров проектов, а также для лиц, контактирующих с ними на съемочных площадках. Об этом 28 июля сообщило издание The Deadline со ссылкой на источники.

Таким образом, компания стала первой студией в Голливуде, которая ввела данную меру в целях борьбы с распространением коронавируса. Уточняется, что распоряжение Netflix относится ко всем членам съемочных групп всех проектов студии, будь то сериалы, фильмы или передачи. Указанные правила ранее были согласованы профсоюзами работников данной отрасли, пишет REGNUM.

Между тем уточняется, что компания будет делать исключения на основании медицинских показаний, в связи с возрастом сотрудников или их религиозными убеждениями, пишет «Ридус». Также исключения могут быть сделаны в случае, если съемки уже идут.

Решение Netflix об обязательной вакцинации продиктовано четвертой волной коронавируса в США и распространением штамма «дельта».

Как отмечает НСН, в США число зараженных коронавирусом составляет более 34,6 млн, скончались более 611 тыс. человек.

Ранее, 28 июля, в Google сообщили об обязательной вакцинации всех офисных сотрудников. Отмечается, что перед непосредственным прохождением вакцинации сотрудникам компании будут предоставлены рекомендации от их руководителей, содержащие информацию об эффекте введения препарата.