В РФ выразили надежду на поддержку США и Украины резолюции против нацизма

Посольство России в Вашингтоне выразило надежду на поддержку со стороны Соединенных Штатов и Украины ежегодной резолюции Организации Объединенных Наций (ООН), направленной на борьбу с героизацией нацизма, так как только перечисленные страны выступили против данной инициативы. Об этом в среду, 28 июля, сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.

«Россия осуждает все формы расовой дискриминации. Мы представляем ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН «О борьбе с героизацией нацизма, неонацизма». Только США и Украина выступают против», — говорится в тексте сообщения российского посольства на официальной странице в Twitter.

Дипведомство выразило надежду на пересмотр Вашингтоном и Киевом своих позиций по соответствующему вопросу.

Ранее, 12 июля, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» указал, что отдельные политические деятели Украины стремятся оправдать нацизм и решить конфликт в Донбассе военным путем.

11 июля депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвинил президента страны Владимира Зеленского в поддержке националистических настроений в стране. Такую позицию парламентарий высказал после того, как секретарь СНБО Алексей Данилов назвал украинского лидера «первым президентом национал-патриотом».

8 июля председатель Верховной рады Дмитрий Разумков подписал закон о коренных народах Украины. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко назвал это решение моральной пощечиной для русских и других народов страны, которые считают ее своей родиной. 18 мая Зеленский внес в Верховную раду законопроект, определяющий права коренных народов на территории страны. Согласно ему, коренной народ Украины представляет собой автохтонную этническую общность, сформировавшуюся на территории страны и являющуюся носителем самобытного языка и культуры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 июля заявил, что на Украине есть сторонники нацизма и бандеровцы. По словам представителя Кремля, они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь страны.

Как отметил 9 июня Владимир Путин, попытка Киева разделить жителей Украины на коренные народы и некоренные сравнима с идеями нацистской Германии.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.