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Глава ВЦИОМа назвал самых популярных в России зарубежных политиков

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Самыми популярными зарубежными политиками у россиян в настоящий момент считаются Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Си Цзиньпин. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«До недавнего времени Лукашенко был номером один, теперь несколько меньше симпатий к нему стало. Назарбаев, хотя уже и не президент, но очень высоко оценивается — мудрый политик и друг России. Си Цзиньпин — руководитель очень сильного, мощного и дружественного нам Китая», — отметил Валерий Федоров.

Он добавил, что все эти политики — представители стран бывшего СССР и стран Востока. При этом в странах Запада россияне не видят политиков, на которых можно было бы ориентироваться. «Прежние со сцены сошли, новые нас не вдохновляют», — подчеркнул социолог.

Также в ходе беседы глава ВЦИОМа перечислил самые популярные туристические направления у россиян, рассказал об отношении к блокировке иностранных соцсетей и назвал шансы малых партий на прохождение в Госдуму.

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«Турция и Египет по-прежнему остаются всероссийскими здравницами»

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