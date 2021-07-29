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Пушков прокомментировал слова Зеленского о «древности Украины»

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Российский сенатор Алексей Пушков в среду, 28 июля, в своем Telegram-канале подверг критике ответ президента Украины Владимира Зеленского на статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

«В проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине»
В новой статье Владимир Путин рассказал о попытках разорвать историческое единство русских и украинцев

По словам политика, в своем выступлении Зеленский «юлит и изворачивается», поскольку не имеет возможности доказать древность Украины.

«Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. А потому нет никаких «камней», которые бы это опровергли. Киевская Русь была, а не Украина — это и есть факт», — написал он.

Кроме того, Пушков подчеркнул несостоятельность утверждения украинского президента об исторической связи Украины и Крыма.

«А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали», — уточнил сенатор.

Председатель комитета ГД по международным делам заключил, что ответ Зеленского — это не более чем «демагогия и увиливание от реальных вопросов», которые ставит история.

Ранее в этот день Зеленский в ходе поздравления украинцев с Днем Крещения Руси заявил, что Киевская Русь — мать украинской истории, а Крым — ее «ребенок». При этом он призвал «дальних родственников» не претендовать на историю Киевской Руси. Кроме того, украинский президент назвал страну — «наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы».

12 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней глава государства в числе прочего отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности. Кроме того, Украина в ее современныx границаx является целиком и полностью детищем эпохи СССР, созданным во многом за счет исконно русскиx территорий, отметил Путин.

Президент напомнил o проводившейся советскими властями в 1920–1930-e годы политикe украинизации, o присоединении к Украине западных земель и Закарпатья.

Украинские политические деятели неоднократно делали сомнительные заявления об исторических фактах. В декабре 2019 года первый украинский президент Леонид Кравчук выразил недоумение, из-за того что Москва считается «старшим братом» Киева. По его словам, «украинское княжество» появилось на 300 лет раньше России. Кроме того, в июле бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что у его страны «украли» название «Русь», а в марте экс-посол в Австрии Александр Щерба убеждал, что его страна «стояла у истоков Европы».

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