Человек погиб из-за перевернувшегося экскаватора на стройке в Москве

На стройке в Москве перевернулся экскаватор, в результате чего погиб один рабочий. Об этом в среду, 28 июля, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

ЧП произошло напротив строительного объекта в проезде Стройкомбината. Погибший рабочий управлял экскаватором, который перевернулся по неустановленной пока причине.

Гибель 35-летнего мужчины подтвердили в Никулинской межрайонной прокуратуре. В ведомстве начали проверку по факту произошедшего. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и техники безопасности. На место случившегося выезжал заместитель Никулинского межрайонного прокурора Михаил Калгин.

27 июля в Белгородской области три человека пострадали в результате обрушения металлоконструкций на Оскольском электрометаллургическом комбинате. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.