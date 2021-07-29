При пожаре в Саратовской области погибли трое детей и двое взрослых

В селе Наумовка Балаковского района Саратовской области вечером в среду, 28 июля, загорелся частный дом. В результате погибли пять человек, в том числе дети. Об этом сообщил портал «Регион 64».

«В пожаре погибли пять человек, трое из них дети. По поручению губернатора нахожусь на месте ЧП. <…> По телефону связался с главой района и министром труда и социальной защиты области. Главе региона доложил об обстоятельствах случившийся трагедии», — написал в своем Instagram заместитель председателя регионального правительства Роман Грибов.

Зампред отметил, что родственникам погибших будет оказана максимальная помощь.

На месте пожара работают экстренные службы.

В настоящее время возгорание потушено. Устанавливаются причины его возникновения.

28 июля жертвами пожара в Якутии стали 37-летняя женщина и ее четырехлетняя дочь. Возгорание произошло в жилом частном доме, который располагается в селе Хатассы. По факту трагедии профильными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух лиц».