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Музеи подали в суд из-за проекта популярного порноресурса

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Ряд известных музеев, в числе которых Лувр и флорентийская галерея Уффици, подали в суд на порноресурс в связи с проектом Classic Nudes, в котором были задействованы оригинальные фотографии шедевров живописи, а также их «оживленные» версии. «Известия» решили предложить альтернативный взгляд на тему и составить подборку эротических шедевров из постоянных экспозиций Москвы и Петербурга.

Проект Classic Nudes предлагает онлайн-тур по эротическим шедеврам мировой живописи. Больше всего музеи были возмущены самой концепцией предложения портала — идеей породнить искусство и порнографию. Однако на сегодняшний день самые известные галереи Москвы и Санкт-Петербурга предлагают посетителям посмотреть на картины эротического характера, на которых изображены обнаженные женские тела и сцены страсти.

Так, на картине «Донна Нуда» неизвестного художника, одного из учеников Леонардо да Винчи, изображена модель с обнаженной грудью, которая кидает на зрителя дерзкий, игривый взгляд. Композиция представлена в постоянной экспозиции Эрмитажа.

Также в коллекции живописных шедевров, представленной в Эрмитаже, можно встретить произведение «Даная» Тициана: на полотне красуется полностью обнаженная героиня. «Даная» считается одной из самых эротичных картин эпохи Возрождения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ню и ню: эротические шедевры из постоянных экспозиций русских музеев

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