Три человека пострадали при обрушении конструкций на комбинате под Белгородом

В Белгородской области три человека пострадали в результате обрушения металлоконструкций на Оскольском электрометаллургическом комбинате. Об этом в среду, 28 июля, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

ЧП произошло 27 июля. По данным следствия, сталевар электропечи с двумя подручными проводили подготовку печи к загрузке и плавке металла. Из-за нарушений требований охраны труда обрушились металлоконструкции печи. В результате трое рабочих получили травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. В СК уточнили, что травмы, которые получили двое из трех рабочих, классифицируются как тяжкий вред здоровью, пишет НСН.

12 июля строительная тележка пробила потолок в столовой, пристроенной к зданию бизнес-центра в Санкт-Петербурге. На момент происшествия там находились восемь сотрудников и около 20 посетителей. Сообщалось о четырех пострадавших.