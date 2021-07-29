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В ВОЗ объяснили исключение из списка наблюдений выявленного в России штамма

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В женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм коронавируса АТ.1, выявленный в России в начале 2021 года, не представляет опасности в глобальном масштабе. По этой причине он был исключен из списка штаммов, за которыми ведется эпидемиологическое наблюдение.

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В пресс-службе организации пояснили ТАСС в среду, 28 июля, что список штаммов для дальнейшего мониторинга (Alert for Further Monitoring) может пополняться или сокращаться «по мере поступления новой информации». На основе имеющихся данных было определено, что штамм АТ.1 в настоящее время не представляет риска в глобальном плане, пишет телеканал «Звезда».

Штамм коронавируса АТ.1, который обнаружили в России в январе 2021 года, с 9 июня был включен в перечень мониторинга ВОЗ, однако 27 июля стало известно о его исключении из списка, где на данный момент значатся 16 вариантов SARS-CoV-2, обнаруженных в разное время в разных странах, включая США, Великобританию, Бразилию, Колумбию, Индонезию и на Филиппины.

В ВОЗ заявили, что неправильно называть штамм АТ.1 «российским», пишет сайт aif.ru.

«Мы бы не называли его «российским вариантом». Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них», — отметили в пресс-службе организации.

Там напомнили, что с 31 мая разновидностям, «вызывающим обеспокоенность» и «вызывающим интерес» присваиваются названия в виде букв греческого алфавита. АТ.1 такого названия не получил, а был включен в отдельный мониторинговый список штаммов, которые, предположительно, могут представлять «риск в будущем», так как на это указывают определенные «генетические изменения», пишет «Москва 24». Мониторинг в отношении штаммов данной группы может быть со временем прекращен, что и произошло в случае с АТ.1. В настоящее время в список для отслеживания входят 13 штаммов коронавируса, которые требуют дальнейшего изучения, пишет RT.

Ранее в этот день врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что появившиеся в РФ штаммы коронавируса не представляют угрозы, так как мутация не сделала их более заразными или опасными для заболевшего.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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