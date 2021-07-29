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Антонов указал на ответственный подход РФ к борьбе с киберпреступностью

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Москва ответственно подходит к решению проблем, связанных с кибербезопасностью, о чем свидетельствует представленный российской стороной в Организации Объединенных Наций (ООН) проект конвенции о противодействии киберпреступности. Об этом в среду, 28 июля, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

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«Россия открыта для честного и взаимовыгодного сотрудничества без политизации и скрытых повесток. Мы ответственно подходим к вопросам кибербезопасности. Россия стала первой страной, подготовившей и представившей в ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», — сообщается на странице посольства РФ в США в Twitter.

Речь идет о проекте конвенции, затрагивающем противодействие киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты, который был представлен Россией ООН накануне, 27 июля.

Российский проект располагает перечнем преимуществ, в том числе учетом современных вызовов и угроз, распространенных в сфере международной информационной безопасности. В нем также содержится предложение об обновлении классификации киберпреступлений. Так, по словам заместителя генпрокурора России Петра Городова, документ предлагает распределять киберпреступления на 23 вида, а не на девять, как это принято в настоящий момент.

Как уточнили в Генеральной прокуратуре России, еще в прошлом году ведомством была создана специальная межведомственная рабочая группа, которая занимается противодействием информационной преступности. Именно это объединение взяло на себя разработку проекта универсальной всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

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