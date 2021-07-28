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WhatsApp упростит перенос данных с iPhone на Android

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В мессенджере WhatsApp можно будет переносить историю чатов с iPhone на Android. Об этом в среду, 28 июля пишет WABetaInfo на своей странице в Twitter.

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С этой проблемой пользователи сталкивались при смене устройства. До сих пор историю сообщений можно было переносить только на устройство той же операционной системы.

Проблема заключается в разных онлайн-хранилищах, используемых системами. На устройствах Android чаты сохраняются в Google Диске, а iPhone использует для этих целей iCloud. Теперь это неудобство будет устранено.

Также пользователи смогут переносить историю сообщений между разными телефонными номерами.

Сроки обновления мессенджера не уточняются.

12 июля сообщалось, что в мессенджере WhatsApp для устройств Apple появится функция исчезающих сообщений. В конце июня стало известно, что аналогичная функция появится в приложении WhatsApp для Android.

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