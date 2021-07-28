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Участник ДТП у Центра оперного пения рассказал подробности происшествия

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ДТП с грузовиком в центре Москвы, который влетел в стену Центра оперного пения Галины Вишневской, помогло предотвратить более серьезную аварию с легковым автомобилем. Таким мнением в среду, 28 июля, поделился участник происшествия — водитель грузовика.

«Он вдруг перестроился, начал перестраиваться вправо. Я ушел от удара, чуть-чуть зацепил его, чтобы его не переехать и врезался в здание», — цитирует участника происшествия телеканал РЕН ТВ.

Как уточняется в сообщении, сотрудники ГИБДД провели проверку водителя грузовика на количество алкоголя в организме. Результат теста превысил показатели нормы.

По словам участника ДТП, причиной таких показателей стал «перебродивший квас», который завалялся в машине. Свою вину в случившемся водитель транспортного средства признавать не стал.

О ДТП в центре столицы с участием грузовика, который врезался в Центр оперного пения, стало известно ранее этим днем, 28 июля. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

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