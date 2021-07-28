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В ООН заявили о риске превращения Мьянмы в суперраспространителя COVID-19

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Мьянма рискует превратиться в страну-суперраспространитель COVID-19. Об этом в среду. 28 июля, спецдокладчика организации по правам человека в ООН Тома Эндрюса.

«Мы знаем, что это серьезная вспышка. Это очень быстрый рост [числа инфицированных]», — приводит его слова The Guardian.

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По его словам, из-за политического и экономического кризиса в стране наблюдается вспышка COVID-19, программа вакцинации затормозила, тестирование граждан не проводится, больницы практически не функционируют, а точное число заразившихся и умерших от коронавируса остается неизвестным.

Мьянма граничит со странами, совокупное население которых превышает треть населения планеты, поэтому создается опасная ситуация распространения очагов инфекции по всему региону, поэтому Эндрюс призвал к урегулированию политической ситуации в Мьянме.

С начала февраля в Мьянме не утихают протесты после произошедшего военного переворота, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил, генерала Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.

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