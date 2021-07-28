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Объем ввода нового жилья в Калужской области вырос на 20%

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что регион уверенно сохраняет третье место в ЦФО по вводу жилья на человека.

«За пять месяцев этого года построено около 307 тысяч кв. м, это на 21% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Ставка снижается – спрос растет. За пять месяцев выдано 5,6 тыс. ипотечных кредитов, что на 41% выше уровня прошлого года», – рассказал Владислав Шапша.

Также, по словам губернатора, застройщики обратили внимание на нехватку земли, где разрешено строительство жилья. В связи с этим губернатор дал поручение муниципалитетам решить проблему, передает газета «Весть».

Ранее «Известия» со ссылкой на единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) сообщали, что в январе–мае этого года на российский рынок жилья вышло 1,6 тыс. новых проектов общей площадью 15,3 млн кв. м. Это около 15% от всего объема нынешнего жилищного строительства в стране. За аналогичный период прошлого года на рынок вывели примерно 1 тыс. объектов площадью 8,5 млн кв. м, что составляло 7,5% от всего объема. Получается, объем новых проектов вырос в два раза.

На фоне ажиотажного спроса на первичное жилье в 2020 году доля квартир на ранней стадии строительства рекордно снизилась в большинстве крупных городов — до 15–20% от общего объема предложения, заявил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Это привело в том числе к росту цен на жилье.

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