Ремонт 15 мостов стартует в этом году в Астраханской области

В Астраханской области в этом году планируется начать капитальный ремонт 15 мостов. Поиск подрядных организаций начал «Астраханьавтодор», сообщает 28 июля «Астрахань-24».

В реестр включены мостовые сооружения, который находятся в аварийном или предаварийном состоянии. В их число входят мосты через ерик Поперечный на дороге Камызяк—Кировский, через ерик Макарка на дороге Володарский—Кошеванка, через ерик Кукшин на подъезде к селу Озерное и другие.

Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2023 года. На проведение работ предусмотрены 1,52 млрд рублей, из которых 500 млн рублей выделены из федерального бюджета.

15 июля сообщалось, что в Астрахани продолжается ремонт Милицейского моста. Согласно плану, движение на двух полосах переправы должны открыть к 1 сентября, а полностью завершить работы — в ноябре 2021 года.