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Байден встретился с Тихановской в Белом доме

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в среду, 28 июля, сообщил, что утром у него прошла встреча с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека», — написал он.

В сообщении также была опубликована фотография, на которой Байден и белорусский оппозиционер в масках беседуют в одном из кабинетов Белого дома.

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В свою очередь Тихановская в своем Telegram-канале призвала помочь сделать республику «успешным примером ненасильственного перехода к демократии».

«Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой», — отметила она.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии считает, что «решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем, а все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий».

Кроме того, Тихановская отметила, что белорусская революция не связана с геополитикой.

Политик подчеркнула, что поддержать белорусов — это «моральный долг США». Кроме того, она добавила, что кризис в республике должен быть включен в международную повестку дня в ООН и ОБСЕ, а «все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах».

25 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых экономических санкций против Белоруссии по итогам встречи с Тихановской. Речь идет о нефтяном и калийном секторах экономики республики.

Однако на следующий день после переговоров с представителями американской администрации Тихановская заявила, что не получила от Вашингтона обещания ввести секторальные санкции против Минска.

21 июля Белый дом по итогам встречи советника по национальной безопасности США Джейка Салливана с Тихановской опубликовал сообщение, в котором говорилось о том, что Вашингтон продолжит привлекать «режим президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности за свои действия», в том числе посредством санкций.

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