Строительство водопровода завершат осенью в одном из сел Тамбовской области

В селе Иловай-Рождественское Первомайского района Тамбовской области к ноябрю планируют завершить строительство водопровода. Об этом сообщает региональное управление сельского хозяйства.

По данным ведомства, сейчас в селе построено 2,3 км водопровода из девяти необходимых. Также установлена водонапорная башня. По окончанию реализации проекта, водой будут обеспечены 500 сельчан, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Стоимость строительства составляет 20 млн рублей. Средства выделены в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Ранее жители села Иловай-Рождественское использовали воду из индивидуальных скважин, так как водопровода там никогда не было. Данная система дала сбой в 2010 году, когда все колодцы пересохли из-за аномальной жары.