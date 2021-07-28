Турция заявила о намерениях наладить добычу газа в Черном море к 2023 году

Турция планирует к 2023 году наладить добычу газа в Черном море. Об этом в среду, 28 июля, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

«Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения. Наши технические возможности в сфере бурения позволили нам прекратить внешнюю зависимость (от выполнения подобных работ — Ред.)», — сказал он на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.

Ранее, 4 июня, Эрдоган заявил, что Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение объемом 135 млрд кубометров.

Об обнаружении еще одного источника дополнительных запасов природного газа в Черном море объемом 405 млрд куб. м Эрдоган сообщал в октябре 2020 года. Тогда глава государства уточнил, что цель властей Турции — начать добычу газа с этого месторождения в 2023 году.

В августе того же года турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море месторождения природного газа. Открытие сделали в зоне Tuna 1 на пересечении болгарской и румынской морских границ и внутренних вод Турции. Тогда Анкара оценила обнаруженные запасы газа примерно в $65 млрд.

В конце лета 2020 года глава минфина республики Берат Албайрак отметил, что обнаруженное в Черном море газовое месторождение даст Турции возможность покупать газ из-за рубежа дешевле, дав ей преимущество в цене в пределах 30%.