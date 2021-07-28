Умерла бывшая глава Росздравнадзора Тельнова

Экс-глава Росздравнадзора, профессор, доктор фармацевтических наук Елена Тельнова скончалась. Об этом в среду, 28 июля, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

«Коллектив Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения выражает искренние соболезнования родным и близким. Мы глубоко скорбим вместе с вами», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте здравоохранительного ведомства.

Тельнова работала в Росздравнадзоре с момента основания ведомства в 2004 году, а с 2010 по 2013 годы она трудилась в должности главы ведомства, пишет «Газета.ру».

Причина смерти Тельновой не уточняется.

Как сообщает НСН, в настоящий момент, начиная с апреля 2020 года, должность главы Федеральной службы занимает Алла Самойлова.