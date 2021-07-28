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Новый Ледовый дворец и бассейн возведут на левом берегу в Ростове

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В Ростове-на-Дону на левом берегу реки возведут новый спортивный комплекс, включающий Ледовый дворец и бассейн. Об этом сообщает региональное правительство.

Согласно проекту, Ледовый дворец будет рассчитан на 4,5 тыс. зрителей. Бассейн построят с 50-метровыми дорожками, пишет RostovGazeta.

Под спорткомплекс выбран участок площадью более 5 га. Он расположен между улицей Левобережная, Южным подъездом и пешеходным бульваром от него.

Проект размещения планируют подготовить и опубликовать к октябрю 2021 года.

Ранее в июле сообщалось, что в Воронеже к 2025 году планируют благоустроить набережную левого берега одноименной реки. По словам губернатора Александра Гусева, она будет спортивной направленности. Концепция предусматривает строительство многофункционального центра парусного и гребного видов спорта, создание нескольких зон для игр в пляжные виды спорта и большой теннис.

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