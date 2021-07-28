Грузовик въехал в Центр оперного пения Вишневской в Москве

В центре Москвы грузовик врезался в здание Центра оперного пения Галины Вишневской на улице Остоженка, передает 28 июля Telegram-канал «Московские новости».

На представленных кадрах видно, как транспортное средство проехалось по кустам, высаженным вдоль здания, после чего врезалось в стену Центра.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

О пострадавших в результате ДТП не сообщалось.

Накануне на 93-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием грузовиков. «Газель» столкнулась с фурой. В результате аварии несколько человек оказались зажаты в машинах.