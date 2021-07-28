Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП в ХМАО

Под Нижневартовском (ХМАО–Югра) столкнулись четыре автомобиля. Погиб один человек, еще четверо получили травмы, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария произошла в среду, 28 июля, на 213-м км трассы Сургут–Нижневартовск. По предварительным данным, автомобиль «Газель» врезался в Nissan X-Trail, который стоял в пробке. Иномарка по инерции столкнулась Toyota RAV4, а та, в свою очередь, влетела в Toyota Mark II.

«Удар «Газели» в Nissan смял машину до передних сидений. Водитель иномарки, мужчина 1972 года рождения, от полученных травм скончался на месте аварии», — цитирует сообщение ГИБДД портал «Наш город».

Различные травмы получили еще четыре человека. Об их состоянии не сообщается.

Региональная прокуратура организовала проверку. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Вечером 26 июля в Воронеже в результате ДТП погиб ребенок. Еще шесть человек, включая двоих детей, получили травмы.