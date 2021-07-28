Зеленский уволил начальника генштаба Корнийчука

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника генштаба Сергея Корнийчука и назначил на его место Сергея Шапталу. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте украинского лидера 28 июля.

«Назначить Шаптала Сергея Александровича начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины», — сказано в документе.

Сергей Корнийчук являлся начальником генерального штаба ВСУ с 27 марта 2020 года.

Днем ранее Зеленский отправил в отставку главу ВС Украины Руслана Хомчака и назначил на его место начальника оперативного командования «Юг» Валерия Залужного. Сообщалось, что замена произошла потому, что глава государства «хочет видеть синергию между министерством обороны и вооруженными силами Украины, а на данный момент такой синергии нет».

В тот же день президент Украины заявил, что ожидает от нового главкома ВС «налаживания взаимодействия, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины».