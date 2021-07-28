Первый за Уралом карбоновый полигон открылся в Омске

На базе Омского аграрного университета (ОмГАУ) создали первый за Уралом и второй в России карбоновый полигон, где будут изучать влияние сельскохозяйственной деятельности на выбросы углекислого газа в атмосферу. Церемония открытия состоялась в среду, 28 июля.

Созданию полигона способствовало соглашение, подписанное губернатором Александром Бурковым и ректором ОмГАУ Оксаной Шумаковой. Специалисты займутся изучением влияния сельхозкультур на атмосферу.

Также сотрудничество предполагает создание инфраструктуры для научных исследований в сфере экологии и изменения климата — полигон станет экспериментальной площадкой, на которой будут внедрять технологические решения по поглощению парниковых газов в сельском хозяйстве. Результаты исследований и разработок будут внедряться в экономику и социальную сферу, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Площадь полигона составляет 1 тыс. га. Там уже подготовлены три опытных участка, на которых высадили несколько видов сельскохозяйственных культур. Так специалисты смогут выяснить, как та или иная культура влияет на атмосферу.

«Открытие карбонового полигона, безусловно, знаковое событие для омского региона, с его помощью будут проводиться новые научные исследования, подготавливаться новые кадры, что позволит нам вывести нашу научную и образовательную деятельность на принципиально новый уровень», — заявила ректор ОмГАУ Оксана Шумакова.

9 марта этого года министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о запуске нового большого научно-образовательного пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов. Целью их создания, по его словам, является попытка разработать методику измерения потоков баланса основных парниковых газов, а именно того, как и где они выделяются и поглощаются. Пилотными регионами тогда были объявлены Калининградская, Сахалинская, Свердловская, Новосибирская, Тюменская области, а также Чеченская Республика и Краснодарский край.

О необходимости создания не менее 80 научных полигонов, предназначенных для расчетов способности поглощения окружающей средой углерода из атмосферы, Фальков также заявлял в сентябре прошлого года.

В 2018 году в Евросоюзе представили стратегию создания экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году. Для достижения цели потребуется инвестировать в развитие экологической энергетики дополнительно от €175 млрд до €290 млрд в год.