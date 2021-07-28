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В чилийском издании объяснили вопрос теннисисту Медведеву на Олимпиаде

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Заместитель шефа отдела спорта чилийской газеты La Tercera Альваро Поблете 28 июля объяснил, что журналист издания не имел намерений обидеть российского теннисиста Даниила Медведева своим вопросом.

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Представитель СМИ спросил Медведева о том, как он относится к «клейму обманщиков», которое якобы несут русские, и назвал при этом российских спортсменов «читерами». Вместо ответа возмущенный Медведев попросил выгнать журналиста и заявил, что ему должно быть стыдно за такие вопросы.

«В вопросе Медведеву не было никакого злого умысла. Мы ни в коем случае не имели в виду, что Медведев — читер или что мы его в чем-то подозреваем. Наш корреспондент только делал материал о том, каково это выступать без национального флага и гимна» — цитирует Поблете «Спорт-Экспресс».

Сам журналист Себастьян Варела Намиас заявил, что его неправильно поняли. По словам представителя СМИ, он «никого не обвинял» и не высказывал личного мнения о ситуации.

После инцидента стало известно, что штаб сборной Олимпийского комитета России (ОКР) направит официальный запрос в оргкомитет Олимпиады в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК).

В Госдуме также призвали привлечь к ответственности иностранного журналиста. Депутат Игорь Лебедев заявил, что сотрудники некоторых СМИ априори относятся к РФ с негативом в силу того, что «сейчас не самое благоприятное время отношений России с остальным миром», что и выражается в их недостойном поведении.

14 июля сообщалось, что российским спортсменам дали инструкцию, как отвечать на ряд вопросов. Так, вопросы о Крыме и Донбассе предлагается оставлять без комментариев. Отвечая на вопрос о движении Black Lives Matter, спортсмену предложено объяснить журналисту, что отношение к BLM — сугубо личное дело и «Олимпиада не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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