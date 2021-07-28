В чилийском издании объяснили вопрос теннисисту Медведеву на Олимпиаде

Заместитель шефа отдела спорта чилийской газеты La Tercera Альваро Поблете 28 июля объяснил, что журналист издания не имел намерений обидеть российского теннисиста Даниила Медведева своим вопросом.

Представитель СМИ спросил Медведева о том, как он относится к «клейму обманщиков», которое якобы несут русские, и назвал при этом российских спортсменов «читерами». Вместо ответа возмущенный Медведев попросил выгнать журналиста и заявил, что ему должно быть стыдно за такие вопросы.

«В вопросе Медведеву не было никакого злого умысла. Мы ни в коем случае не имели в виду, что Медведев — читер или что мы его в чем-то подозреваем. Наш корреспондент только делал материал о том, каково это выступать без национального флага и гимна» — цитирует Поблете «Спорт-Экспресс».

Сам журналист Себастьян Варела Намиас заявил, что его неправильно поняли. По словам представителя СМИ, он «никого не обвинял» и не высказывал личного мнения о ситуации.

После инцидента стало известно, что штаб сборной Олимпийского комитета России (ОКР) направит официальный запрос в оргкомитет Олимпиады в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК).

В Госдуме также призвали привлечь к ответственности иностранного журналиста. Депутат Игорь Лебедев заявил, что сотрудники некоторых СМИ априори относятся к РФ с негативом в силу того, что «сейчас не самое благоприятное время отношений России с остальным миром», что и выражается в их недостойном поведении.

14 июля сообщалось, что российским спортсменам дали инструкцию, как отвечать на ряд вопросов. Так, вопросы о Крыме и Донбассе предлагается оставлять без комментариев. Отвечая на вопрос о движении Black Lives Matter, спортсмену предложено объяснить журналисту, что отношение к BLM — сугубо личное дело и «Олимпиада не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.