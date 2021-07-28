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В Совфеде оценили переговоры России и США в Женеве

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Итоги российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Женеве являются добрым знаком и вселяют надежду. Об этом в среду, 28 июля, написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

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«По-настоящему хорошие новости из Женевы, где сегодня впервые за долгое время состоялись российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности <...> комментарии переговорщиков, Рябкова и Шерман, заместителей глав внешнеполитических ведомств на редкость близки по духу, и они оптимистичны», — заявил Косачев.

По его словам, «мир отвык от таких новостей», однако, как отмечает, политик, подобные события оказываются возможны, несмотря на «воинствующую риторику» со стороны США.

Как заметил Косачев, стратегическая безопасность «не терпит пропагандистской мишуры» и то, что произошло в Женеве, является добрым знаком.

В ООН, в свою очередь, также поприветствовали конструктивный диалог между США и Россией по стратегической стабильности и выразили надежду на его продолжение.

Ранее в этот день в Женеве прошла встреча делегаций из России и США, где обсудили подходы сторон к вопросам стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков.

Делегации возглавляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

По словам Рябкова, переговоры были конструктивными. Он подчеркнул, что США не навязывали на встрече свою позицию и на 100% отработали свою часть обязательств по стратегической стабильности после саммита, прошедшего в июне.

При этом он отметил, что на сегодняшний день рано говорить о создании рабочих групп РФ и США по стратстабильности. Новая встреча в рамках этого вопроса ожидается в конце сентября.

Ранее, 16 июня, состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла-Гранж в Женеве. По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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