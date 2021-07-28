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Лжецелительница выманила у пенсионерки из Нижнего Тагила 780 тыс. рублей

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В Нижнем Тагиле очередной жертвой мошенников стала 75-летняя жительница микрорайона Выя. Она отдала лжецелительнице накопленные 780 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Как рассказала пенсионерка, 25 июля к ней на улице подошла незнакомка, которая спросила дорогу до ателье. В ходе разговора злоумышленница назвала себя целительницей и сообщила о наведенной на пожилую женщину порче. В это время к ним подошла незнакомая девушка и начала умолять «целительницу» помочь ей, пишет ТагилСити.ру.

На следующий день все трое встретились, чтобы поговорить подробнее. Пенсионерку убедили в том, что умрут трое ее родственников, а для того, чтобы не допустить этого, необходимо вынести из дома все деньги и провести обряд снятия порчи. Женщина передала незнакомке конверт с 780 тыс. рублей, то же самое сделала и девушка.

27 июля потерпевшая пришла за деньгами в условленное место, но ни «целительница», ни девушка не появились. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции изучают данные с камер видеонаблюдения и проводят другие мероприятия, направленные на установление личности злоумышленниц.

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