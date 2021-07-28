Попова назвала число полностью прошедших вакцинацию россиян

Почти 20 млн россиян получили обе дозы вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 28 июля рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Попова отметила, что по статистике вакцинировано «огромное количество людей».

«Полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» — около 1 млн, и полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова [«КовиВаком»], — порядка 300 тыс.» — рассказала Попова в ходе выступления в российском обществе «Знание».

Попова подчеркнула, что такие данные были получены с двух ресурсов Министерства здравоохранения России.

Глава Роспотребнадзора страны также выразила надежду, что гражданам, вакцинированным от COVID-19 российским препаратом, в скором времени будут выдавать ковидные паспорта.

«Создание российских вакцин имеет большую историю, это качественные вакцины», — сказала Попова.

Попова добавила, что среди привитых двумя компонентами препарата доля заболевших 0,8% для каждой вакцины.

В среду Попова также заявила, что необходимо повысить коллективный иммунитет к коронавирусу в стране до 80%. Это связано с мутациями COVID-19.

По ее словам, пока значимых мутаций COVID-19, которые бы вызвали более тяжелое течение болезни, не отмечено. Заболеваемость инфекцией снижается в 10 регионах России, а в 14 ситуация стабилизируется, добавила Попова.

В России за минувшие сутки выявлено минимальное с начала месяца количество случаев COVID-19 — 22 420. Наибольшее количество новых случаев коронавируса за 24 часа зафиксировано в Москве (2445), Санкт-Петербурге (1918) и Московской области (1449).

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.