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Синоптик назвала сроки нормализации погоды в Москве

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Погода в Москве улучшится в четверг, 29 июля, похолодания из-за дождей не предвидится. Об этом в среду, 28 июля, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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«Приятная новость в том, что дожди существенно не повлияют на температурный режим. Он останется выше многолетних значений, а завтра днем потеплеет до +23...+28 градусов», — цитирует ТАСС Волосюк.

По ее словам, ливни, которые продлятся в столице до четверга, будут сопровождаться раскатами грома.

Синоптик объяснила, что моросящие дожди связаны с влиянием теплого атмосферного фронта, однако к столице приближается его холодный участок, который приведет к усилению осадков.

Ранее в этот день Гидрометцентр России предупредил о грозе в московском регионе с 21:00 28 июля и до 9:00 29 июля. Как отметили специалисты, в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

В течение июня и июля в столице стояла преимущественно жаркая погода с редкими дождями и ливнями. Так, 14 июля был побит температурный рекорд 70-летней давности — жара в Москве достигла отметки +34,1 градуса. Но уже на следующий день на столицу обрушились ливень с грозой, и температура упала до +23 градусов. За 1,5 часа в городе выпало 27 мм осадков, некоторые объекты, в том числе аэропорт Шереметьево, были подтоплены.

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