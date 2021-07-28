Мать подозреваемого в убийстве полицейского не знала о случившемся

Мать подозреваемого в убийстве полицейского в Химках удивилась новости о том, что ее сын стал фигурантом уголовного дела. По ее словам, она не знала о случившемся. Об этом в среду, 28 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Женщина рассказала, что не общалась с сыном долгое время и видела его около четырех месяцев тому назад, поскольку он достаточно замкнутый человек. К тому же она не знала о том, что он владеет баром.

Она также заметила, что ее сын выпивал, однако никогда не отличался агрессивностью.

Инцидент произошел в ночь на 27 июля. По словам супруги погибшего, они вдвоем отдыхали в кафе, а когда полицейский вышел на улицу, хозяин заведения бросил его на асфальт и избил.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в ходе ссоры подозреваемый нанес полицейскому удар в область грудной клетки, в результате чего при падении он получил телесные повреждения и впоследствии скончался.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Москвы 1990 года рождения. В отношении злоумышленника принято процессуальное решение.