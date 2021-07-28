Проект обновления парка «Дружба» в Ростове подготовят к октябрю

В Ростове-на-Дону намерены благоустроить парк «Дружба». Проект работ будет готов до конца сентября, сообщает городская администрация.

Городские власти проинспектировали состояние парка и проверили детские и спортивные площадки, подпорные стены, зеленые насаждения. Также они изучили проектно-сметную документацию зоны отдыха, которая ранее вызвала у общественников ряд вопросов, пишет RostovGazeta.

«Проектно-сметную документацию, согласно изготовленному дизайн-проекту, планируется подготовить до конца сентября», — заявили в администрации.

В марте этого года сообщалось, что власти Ростова-на-Дону решила отозвать предложение о переводе территории парка «Дружба» в зону, где разрешено капстроительство. По данным RostovGazeta, парк относится к зоне Р-1, исключающей любое капитальное строительство. Зона Р-4 при этом допускает капзастройку. На территории «Дружбы» могли появиться рестораны, аквапарк, развлекательные центры или другие заведения досуга.