Собянин назвал срок завершения строительства 67% станций БКЛ

Более 67% станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будет достроено до конца года. Об этом в среду, 28 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Самый крупный проект метростроения продвигается, было построено 11 станций, в этом году мы запустим еще девять. На следующий год и частично на 2023-й останется еще 11 станций», — заявил градоначальник.

Он подчеркнул, что до конца года две трети Большой кольцевой линии уже будет построено.

24 июля заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в генеральном плане развития столицы закладывается возможность перспективного строительства линий метро в Ярославский, Головинский, Молжаниновский и Можайский районы города.

20 июля Собянин присвоил наименования девяти станциям Троицкой линии метро.

23 июня градоначальник утвердил проект первого участка Рублево-Архангельской линии метро от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща». Протяженность участка составит 12,65 км. На нем появятся шесть станций: «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино» и «Липовая Роща».

БКЛ — строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца. Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция.