Движение по улице 3-е Сентября ограничат в Липецке на месяц

В Липецке в течение месяца будет ограничено движение по улице 3-е Сентября. Об этом сообщает городская администрация.

Движение перекроют на отрезке от пересечения с улицей Ильича до остановки «Улица 3-е Сентября». Меры связаны с ремонтно-восстановительными работами на теплотрассе, пишет GOROD48.

Ожидается, что работы стартуют 29 июля и завершатся к 1 сентября. Для автомобилистов организован объезд по улице Волгоградской.

Ранее в июле первый вице-мэр Липецка Константин Востриков на брифинге для СМИ заявил, что мэрия собирается расторгнуть муниципальный контракт с ООО «Строймастер», так как за две недели подрядчик не успеет завершить работы на улице Зегеля. На реконструкцию улицы объявят новые торги.