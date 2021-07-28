Умер актер из сериала «Клан Сопрано»

Американский актер Рик Айелло, исполнивший роль Рэй-Рэя в «Клане Сопрано», скончался в США. Об этом в среду, 28 июля, сообщает издание Deadline.

Артист умер в одной из нью-йоркских больниц в возрасте 65 лет.

По данным издания, ранее у актера был обнаружен рак поджелудочной железы и он проходил лечение в медучреждении.

Рик Айелло родился в 1958 году, его отцом был продюсер и сценарист Дэнни Айелло, который умер в 2019 году.

Известность Рику Айелло принесли роли в сериалах «Клан Сопрано», «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Джамп-стрит, 21». Кроме того, актер играл в «Подмене», «Завтра наступит сегодня», а также «C.S.I. Место преступления».