В России за первое полугодие 2021 года ввод жилья вырос на 30%

За первое полугодие 2021 года ввод жилья на российский рынок увеличился на 30%. Об этом в среду, 28 июля, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

По его словам, перед властями в 2021 году стоит задача построить 85 млн кв. м жилья.

«Строительная отрасль демонстрирует устойчивую динамику развития, жилищное строительство наращивает темпы ввода. <...> Последние данные Росстата по общему вводу жилья за первое полугодие составляют 36,5 млн кв. м, что почти на 30% выше аналогичного периода прошлого года», — сказал глава ведомства.

Он указал, что увеличения объемов ввода жилья удалось достичь благодаря эффективным мерам государственной поддержки строительной отрасли.

Как сообщил Файзуллин, правительство России также разработало новые механизмы «инфраструктурного меню», которое позволит обеспечить регионы дополнительными финансовыми возможностями для развития инженерной, городской и социальной инфраструктуры. Первые пилотные проекты уже запущены, отметил министр.

«Особое внимание сейчас уделяем индивидуальному жилищному строительству. Частное жилье крайне востребовано, около половины жилой недвижимости сейчас создается в рамках ИЖС. Активно работаем над механизмами поддержки этого сектора, без развития которого невозможно достичь показателя по строительству 1 млрд кв. м жилья к 2030 году», — добавил Файзуллин.

19 июля президент России Владимир Путин заявил об опережающих темпах строительства жилья в РФ. По словам главы государства, страна вплотную приблизилась к достижению лучшего показателя в данном направлении за всю свою современную историю.

24 июня первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что сфера жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов получает в настоящее время максимальные меры поддержки от государства. Он указал на то, что на данный момент в этих сферах «совместными усилиями кардинально модернизируются законодательство и нормативно-правовое поле».