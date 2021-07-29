Врачи назвали первые симптомы подагры

Первыми симптомами распространенной и сложной формы артрита — подагры могут быть внезапные приступы боли, отеки и покраснения. Об этом рассказали американские врачи из клиники Мэйо (штат Миннесота).

«Приступ подагры может возникнуть внезапно, можно проснуться посреди ночи с ощущением, что большой палец ноги горит. Пораженный сустав горячий, опухший и настолько болезненный, что даже вес простыни на нем может показаться невыносимым», — сообщают врачи.

Медики отмечают, что подагра обычно поражает большой палец ноги, но может возникнуть в любом суставе. Так, болезнь может распространятся на лодыжки, колени, локти, запястья и пальцы. Сильные боли в суставах являются одним их самых явных симптомов заболевания, дополнили в клинике Мэйо.

Еще одним симптомом медики назвали дискомфорт в суставах.

После того как сильная боль утихнет, некоторый дискомфорт в суставах может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Кроме того, пораженный сустав становится опухшим, болезненным, теплым и красным, добавили врачи.

«Если вы испытываете внезапную сильную боль в суставе, обратитесь к врачу. Если не лечить подагру, это может привести к усилению боли и повреждению суставов», — заключили в клинике.

Ранее, 11 июня, американские специалисты из отдела ревматологии, иммунологии и аллергии госпиталя Brigham and Women’s заявили, что употребление определенных напитков может приводить к развитию артрита. Так, повлиять на частоту и тяжесть приступов подагры, одной из разновидностей артрита, может алкоголь.

Кроме того, к развитию болезни может привести чрезмерное употребление сладких газировок и пива.