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Врач предупредила об опасности употребления кофе на завтрак

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Кофеин способен подавлять аппетит, поэтому пить его лучше после завтрака. Об этом 28 июля заявила врач-диетолог Анна Белоусова, говоря об опасности употребления некоторых напитков утром.

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«Если мы встали и выпили чашечку кофе, чтобы взбодриться, то завтрак уже не нужен — так кажется нашему организму. Это не значит, что кофе нельзя никогда. Если мы, допустим, выпиваем кофе через какое-то время после завтрака, это уже не страшно», — рассказала Белоусова телеканалу «Звезда».

Также диетолог отметила, что на голодный желудок не стоит пить газировку, особенно с содержанием сахара. Подобные напитки могут спровоцировать икоту, изжогу, а в итоге привести к язве или гастриту.

Также Белоусова упомянула, что проснуться утром помогают продукты с острыми специями, но их употребление приведет к развитию гастрита.

24 июля врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что хороший растворимый кофе не уступает по качеству сваренному из перемолотых зерен. Он отметил, что разный способ приготовления напитка совершенно не означает, что при производстве растворимого кофе использовалась какая-то химия.

13 июля стало известно, что регулярное потребление кофе способно снизить вероятность заболеть COVID-19. Ученые выяснили, что потребление кофе связано с такими биомаркерами, как CRP (С-реактивный белок), интерлейкин-6 (ИЛ-6) и их положительным влиянием на течение коронавируса.

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