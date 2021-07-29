Министерство труда предложило установить в России новый праздник — День отца. Наш союз стоял у истоков этой инициативы, и мы надеемся, что разработанный ведомством проект президентского указа будет подписан.

Инициатива зародилась в 2015 году, незадолго до создания общероссийского «Союза отцов». С участием одноименной организации Татарстана она обсуждалась в Государственной думе, Общественной палате и на других уровнях. На тех встречах были представители Республики Саха (Якутия), в которой День отца уже был учрежден, а также активисты из Архангельской, Новосибирской, Ульяновской, Курской, Белгородской областей — вскоре и в них появился такой праздник. У нашей организации есть представительства в 51 регионе, и там мы тоже продвигали эту идею. В последние годы праздник учрежден в Удмуртии и Чувашии, несколько регионов рассматривают такую возможность. Сегодня, когда более десятка областей стали отмечать День отца, пришло время учредить его на федеральном уровне.

В 2016 году Минтруд включил в свои планы проработку этого вопроса, а в августе 2017 года появилась информация, что эта инициатива обсуждалась в администрации президента.

Поначалу звучало много критики, в том числе довольно грубой. Мол, зачем это надо? Очередной повод мужикам приложиться к стакану. Но если отец — глава семьи, ее стена, защитник, как можно говорить о семейных ценностях, умалчивая о роли отца, точнее, сводя ее только к функции добытчика? В России на протяжении ста лет не уделялось внимания проблемам отцовства. Материнство заслуженно возносили на высокий уровень, а об отцовстве забывали.

Тогда же мы обсуждали дату праздника. 90 стран отмечают Международный день отца в третье воскресенье июня. Это время каникул, поэтому праздник больше развлекательный, игровой. Для российского Дня отца мы предложили осень — последнее воскресенье октября. День матери приходится на последнее воскресенье ноября, и наша идея состояла в том, чтобы сложился целый месяц, посвященный родительству. Поэтому мы предложили назначить День отца на последнее воскресенье октября. (В проекте Минтруда — третье воскресенье октября.)

Это начало учебного года, значит, к акциям можно подключить педагогов из школ и детских садов. Такой родительский месяц будет не развлекательной, а образовательной, воспитательной и в каком-то смысле пропагандистской акцией.

Пропагандистской — потому что общество должно осознать значимость роли отца. В 2009 году, когда я только начал заниматься общественной деятельностью в этой сфере, министр труда и занятости Татарстана огласил цифры из тематического исследования. Среднестатистический отец в США уделяет качественному общению с ребенком 42 минуты в сутки, в Китае — 55 минут, а в России — 6.

Что означает качественное общение? Это воспитание, посещение родительских собраний, заранее продуманный совместный досуг. И тогда в игровой, фановой, даже самоироничной форме мы стали говорить с отцами на серьезные темы. Инициировали парады отцов, в рамках Родительского университета открыли в Набережных Челнах образовательный курс «Отцеводство» — по одному занятию каждую субботу. Поначалу на них приходили по 200–300 человек, а ближе к финалу — до 1,5 тыс. В московском парке «Музеон» в 2014–2016 годах проходило мероприятие «Папа Фест» — в нем участвовало до 15 тыс. мужчин. Отцы получали визуальную модель взаимодействия с ребенком, модель мужского поведения.

Со временем мы стали понимать, что помимо фана надо воспитывать в отцах серьезное отношение к своим обязанностям. Когда мужчина выстраивает правильные связи в семье, он начинает испытывать потребность расширять круг единомышленников. Неслучайно наш девиз: «Нет чужих детей, есть окружение моего ребенка». Такие мужчины начинают формировать и укреплять отцовские сообщества, чтобы делиться опытом, вместе проводить время. Они стали самоорганизовываться. Конечно, для веселого времяпрепровождения тоже: проводить чемпионаты по футболу зимой в валенках, культурные, шахматные конкурсы и т.п. Эти инициативы шли снизу, мы просто узнавали о них.

Благодаря вовлеченности в жизнь детей у отцов меняются подходы. Скажем, в Татарстане мы проводили отцовские квесты, в которых участники раз в три дня получали задание для каждого члена семьи. В них принимали участие уже подготовленные, ответственные отцы, но даже эти мужчины в личных беседах говорили, что изменили свой подход к организации совместного времяпрепровождения. Раньше выходные дни проходили у них спонтанно: папа просыпался и искал в интернете, куда пойти. А теперь они всю неделю формируют план, ставят задачу. И отношения в семье становятся лучше, коммуникации богаче. Отцы осознанно начинают стремиться к качественному общению. Порой многие не задумываются, сколько возможностей есть у отца для благотворного влияния на ребенка. На природе отцы обучают, как развести костер, найти воду, поставить палатку и т.п. У отца можно научиться, как выстраивать отношения с незнакомыми людьми, как правильно реагировать на агрессию. Потенциал здесь огромный.

Мы надеемся, что нам удастся убедить депутатов Госдумы инициировать закон о снижении возраста выхода на пенсию для многодетных отцов. Не для тех, у которых пять жен, и от каждой дети, а для отцов, родивших детей в одной семье. Например, моя супруга, как мать пятерых детей, сможет выйти на пенсию в 50 лет — это справедливо. Но чтобы вырастить столько детей, отцам приходится работать в нескольких местах, подчинить всю свою жизнь потребностям семьи. Будет правильно, если многодетным отцам также снизят возраст выхода на пенсию, допустим, до 60 лет. Когда соберется новый состав Госдумы, мы обязательно предложим эту тему к обсуждению.

Автор — председатель центрального совета межрегиональной общественной организации «Союз отцов»

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