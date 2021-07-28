Новый учебный год в Волгоградской области начнут в офлайн-формате

Переход на дистанционный формат в вузах и школах Волгоградской области пока не планируется. В региональном комитете образования, науки и молодежной политики развеяли слухи об этом, подчеркнув, что на данный момент этот вопрос не обсуждается.

Учебный процесс будет организован с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, сообщает ресурс «НовостиВолгограда.Ру». Все образовательные организации активно готовятся к началу учебного года в очном режиме. В дальнейшем решение о возможном переходе на удаленку в школах и вузах будет приниматься, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.

Минобрнауки РФ детально проработает вопрос по допуску к очным занятиям в новом учебном году только вакцинированных от коронавируса студентов, но необходимо обеспечить смешанный формат обучения. Об этом заявил 23 июня глава ведомства Валерий Фальков. Вопрос стоит и в части медицинских отводов от прививок, добавил министр..