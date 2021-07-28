Историческую пожарную часть восстановили в Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга открыли пожарно-спасательную часть, восстановленную на историческом месте. Церемония состоялась в среду, 28 июля, при участии губернатора Александра Беглова, сообщает пресс-служба Смольного.

Как отметил губернатор в ходе открытия, новая пожарная часть № 63 располагается на месте, где пожарное депо появилось еще в 1880 году. Старое здание постройки 1909 года было полностью реконструировано и оснащено с учетом современных требований.

«Вы — преемники пожарных, которые спасали наш город еще в то время. Ваша главная задача — обеспечивать безопасность петербуржцев. Уверен, что вы будете надежно защищать вверенную вам территорию», — цитирует обратившегося к пожарным Беглова телеканал «78».

Для сохранения преемственности пожарные также воссоздали яблоневый сад. Он был разбит около депо в конце XIX века.

Пожарно-спасательная часть № 63 стала 71-й в составе объединенного Петербургского противопожарного гарнизона. В штате новой части числятся 80 человек и три единицы техники.