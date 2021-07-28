Туристические экскурсии на юге Турции приостановлены из-за лесного пожара
Все туристические экскурсии в районах Сиде, Соргун, Манавгат на юге Турции приостановлены из-за крупного лесного пожара. Об этом сообщил представитель российской дипмиссии.
Он добавил, что граждане РФ в Турции на данный момент не обращались в российское генконсульство в Анталье в связи с пожаром.
В этот же день сообщалось, что масштабный лесной пожар в турецкой провинции Анталья под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам. На опубликованных в Сети кадрах видны столбы дыма и окрашенное в оранжевый цвет небо.
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