Туристические экскурсии на юге Турции приостановлены из-за лесного пожара

Все туристические экскурсии в районах Сиде, Соргун, Манавгат на юге Турции приостановлены из-за крупного лесного пожара. Об этом сообщил представитель российской дипмиссии.

Он добавил, что граждане РФ в Турции на данный момент не обращались в российское генконсульство в Анталье в связи с пожаром.

В этот же день сообщалось, что масштабный лесной пожар в турецкой провинции Анталья под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам. На опубликованных в Сети кадрах видны столбы дыма и окрашенное в оранжевый цвет небо.

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