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Пункты вакцинации нанесли на интерактивные карты Вологды

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В Вологде пункты вакцинации от COVID-19 появились на интерактивных картах. Сначала на своей платформе список прививочных пунктов разместили «Яндекс.Карты». А чуть позже такая услуга стала доступна пользователям Google Карт.

Как пишет ИА FlashNord, это является частью проекта Минздрава России, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и АНО «Диалог Регионы». Он затрагивает все российские регионы.

Пользователям предлагается найти адрес ближайшего пункта вакцинации и построить до него маршрут. В строке поиска в Яндекс.Картах достаточно ввести ключевые слова «вакцинация» и «где сделать прививку», а в строке поиска Google Карт — «вакцинация рядом» и «пункты вакцинации».

Ранее власти сообщали, что в Вологодской области необходимо вакцинировать от коронавируса 3,9 тыс. человек в сутки, чтобы к 1 сентября выполнить план вакцинации в 60% населения.

Масштабная вакцинация взрослых от COVID-19 проходит в России с января 2021 года. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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