Пострадавших на игровой площадке Петербурга детей пригласили на реабилитацию

Общероссийское общественное движение «Народный фронт» предложило пострадавшим на игровой площадке Санкт-Петербурга особенным детям посетить новый реабилитационный центр. Об этом в среду, 28 июля, сообщили в пресс-службе организации.

«Народный фронт пригласил всех детей с игровой площадки, где 26 июля произошел конфликт, принять участие в совместном досуге в новом реабилитационном центре адаптивной верховой езды «Новополье»», — говорится в сообщении.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь сообщил, что планирует встретиться с представителями управляющей компании жилого комплекса, на территории которого произошел инцидент, и проговорить, как может быть улучшена доступность среды на территории квартала, «чтобы всем детям было удобно и гулять, и играть».

Кроме того, председатель правления конноспортивного клуба Светлана Лытко заявила, что люди чаще всего отрицательно реагируют на то, чего они не понимают, поэтому и на особенных детей бывает негативная реакция.

«Как раз наши программы, которые мы сейчас разрабатываем в нашем центре, они направлены на то, чтобы сблизить детей особенных с обыкновенными, чтобы они вместе делали какие-то дела общие, проводили праздники, и могу сказать, что дети, которые приходят в наш центр, не делятся», — отметила она.

26 июля в Сети появилось видео, на котором женщина пыталась выгнать детей с особенностями развития и их родителей с площадки двора в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Она возмущалась, что дети пугают ее дочь и других детей и им нужно гулять в других местах. При этом она пыталась дозвониться до управляющей компании, чтобы пожаловаться, и хотела выбить телефон из рук очевидицы, фиксирующей инцидент на камеру.

27 июля руководители центра инклюзивных проектов «Какая разница» решили обратиться в суд с заявлением на женщину, которая пыталась выгнать с детской площадки детей с особенностями развития. Сотрудники центра, воспитанники которого и оказались причиной конфликта, отметили, что подобные стычки случились и раньше — всегда с участием одной и той же женщины. Соседи зачинщицы конфликта рассказали, что она всегда была недовольной и часто участвовала в спорах.

По факту инцидента следователи начали проверку.