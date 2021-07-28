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Тренер рассказала о занижении оценок российским гимнастам на Олимпиаде

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Судьи олимпийских соревнований по спортивной гимнастике в личном многоборье занижали оценки российским спортсменам. Об этом в среду, 28 июля, рассказала журналистам старший тренер сборной ОКР Валентина Родионенко.

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«Ребята полностью выложились в командной борьбе. Как нам показалось, было чуть с оценками не так — сдерживали. Но они молодцы, большая гордость за Артура, он шестой. Однако ребята психологически устали командой», — сказала она.

Тренер также выразила надежду, что на остальных видах соревнований спортсмены ОКР «выступят получше».

Ранее в этот день гимнаст Никита Нагорный принес сборной ОКР 21-ю медаль Олимпиады, став бронзовым призером в индивидуальном многоборье.

Спортсмен набрал в сумме выступления на шести снарядах оценку 88,031 балла. Золотую медаль завоевал японец Даики Хашимото (88,465), серебро получил гимнаст из Китая Сяо Жотэн (88,065).

Еще один россиянин Артур Далалоян занял по итогам шестое место (86,248).

Ранее, 27 июля, российские гимнастки впервые выиграли командные соревнования на Олимпийских играх.

26 июля олимпийское золото в командном зачете завоевали спортивные гимнасты сборной ОКР. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин получили в сумме за пять упражнений 262,500 балла. Российские гимнасты впервые с 1996 года одержали победу в командном турнире на Олимпийских играх.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

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