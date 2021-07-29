Культурная неделя: выбор «Известий»

Театр

«Короче»

Режиссеры: Алексей Розин и Илья Барабанов

На VI Международном фестивале искусств «Вдохновение» будет представлен спектакль «Короче», объединивший воспитанников мастерской Виктора Рыжакова двух поколений: труппу «Июльансамбль» и выпускников Школы-студии МХАТ 2020 года. Актеры разбирают, объясняют и пересказывают известные книги в формате авторской рецензии, сохраняя оригинальную идею произведения, но с максимальным количеством спойлеров и допущений. Это театр на расстоянии вытянутой руки, где в центре находится артист, а сценография, музыка и другие средства выразительности используются по минимуму.

Режиссеры-кураторы — Алексей Розин и Илья Барабанов — участники творческого объединения Le Cirque De Charles La Tannes. Уже много лет они занимаются сторителлингом в театре, создали цикл «Истории об истории» в Мастерской Брусникина, моноспектакль актрисы Марины Васильевой «Кто убил Анну» и проект для Okko Theatre «Преступление и наказание».

30 июля, 18:00, ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница»

«Сережа очень тупой»

Режиссер: Владимир Жуков

Еще один спектакль из программы фестиваля искусств «Вдохновение»: студенты четвертого курса Мастерской Константина Райкина Высшей школы сценических искусств представляют абсурдистскую комедию по пьесе Дмитрия Данилова. Три курьера приносят некоему Сереже посылку, которую тот не заказывал, и остаются в его квартире «в течение часа». Казалось бы, невинная языковая игра приподнимает завесу неизвестности, грозящей привести к разрушению привычного миропорядка, внести в размеренное существование героя хаос и абсурд.

Фото: Мастерская Константина Райкина

Режиссер Владимир Жуков ставит спектакль о страхе перемен и о герое, бессмысленно проживающем свою жизнь. Трагедия такого персонажа — в его довольстве повседневностью и в нежелании хоть что-то менять. Постановка юных артистов показывает, что стабильность не только ценна, но и очень опасна: ведь желание уцепиться за успех и законсервировать его в реальном переменчивом мире почти никогда не может быть исполнено.

Дмитрий Данилов — один из ведущих современных российских драматургов, лауреат премий Андрея Белого и «Золотая маска», конкурсов драматургии «Ремарка» и «Кульминация».

31 июля, 15:00, ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница»

Выставки

«История России глазами художников»

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

На выставке собраны произведения выдающихся мастеров нескольких эпох — от родоначальников исторического жанра, воспитанников Императорской Академии художеств до корифеев, входивших в Товарищество передвижных художественных выставок, среди которых Суриков, Васнецов, Репин, Верещагин, Иванов, Литовченко, Маковский, Перов и Семирадский. Экспозиция разместилась в самых больших залах Западного крыла Новой Третьяковки и включает шесть разделов: «Древняя Русь. Легенды и быль», «Московское царство. Иоанн Грозный», «Герои Смутного времени. Первые Романовы», «Русские бояре XVII столетия. Обычаи и нравы», «От Петра Великого до Екатерины Великой», «Военная история России XVIII – начала XX века». В аванзале находится панорама «Ледовое побоище», созданная Евгением Емельяновым, художником Военно-исторического музея артиллерии из Санкт-Петербурга.

До 8 августа, Западное крыло Новой Третьяковки

«Формы художественной жизни. Conflict Check»

Кураторы программы: Анна Журба, Сергей Бабкин

Первый проект программы «Формы художественной жизни. Третье место» — групповое высказывание художников из стран бывшего соцлагеря. К участию приглашены организации, пережившие конфликтные ситуации, когда-то значительно сказавшиеся на их работе, и теперь художественно осознающие недавний раздор. На выставке представлены муралы, живопись, арт-объекты, аудио- и видеоинсталляции. Например, в зале работает «Радио Дракон», рассказывающее о различных конфликтах и способах их преодоления. Медиаактивистское объединение «Кафе-мороженое» представляет созданное в стилистике образовательных YouTube-каналов видеоэссе, посвященное трудовым отношениям в сфере художественного производства, и рассматривает такое понятие, как конфликт интересов. Крёльский центр (Алматы/Вена) привез настольную игру без правил, где игровым полем становится полуфантазийная карта стран бывшего соцблока.

С 4 августа по 26 сентября, Образовательный центр ММОМА

Кино

«Заппа»

Режиссер: Алекс Уинтер. В ролях: Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Арсенио Холл, Ринго Старр, Джон Леннон, Джордж Харрисон

Фото: CoolConnections

Режиссер и актер Алекс Уинтер, как преданный фанат, вдумчиво и с любовью погружается в биографию и творчество культового музыканта Фрэнка Заппы. Ему действительно важно понять своего героя, объяснить его образ мысли и расшифровать внутренний мир. В основу документальной ленты лег личный архив Заппы, который хранился в домашнем подвале. Фильм уникален: это большая киноинсталляция, сотканная из работ знаменитого музыканта.

В прокате с 28 июля.

«Красотка на взводе»

Режиссер: Таня Уэкслер. В ролях: Кейт Бекинсейл, Лаверн Кокс, Стэнли Туччи

Фото: Вольга

Героиня экшен-боевика Тани Уэкслер — сногсшибательная красотка Линди, страдающая вспышками ярости. Чтобы гасить их, она носит на себе оригинальное приспособление — жилет из электродов, бьющих ее током за мгновение до срыва. Но когда кто-то убивает ее парня, Линди понимает, что только ей под силу раскрыть преступление. Теперь у нее есть веский повод пуститься во все тяжкие и устроить взбучку всему преступному миру в поисках виновных.

В прокате с 29 июля

«Основной инстинкт». Перевыпуск

Режиссер: Пол Верховен. В ролях: Шэрон Стоун, Майкл Дуглас

Эротический триллер выходит в повторный прокат. Фильм был отреставрирован под руководством режиссера. На создание улучшенной версии ушло два года.

Фото: A-One Films

Премьера «Основного инстинкта» состоялась в 1992 году на открытии Каннского кинофестиваля. Сюжет рассказывает, как детектив Ник Каррэн ведет расследование жестокого убийства на сексуальной почве. Подозрение падает на писательницу Кэтрин Трамелл, которая в своем последнем опубликованном романе подробно описала идентичное преступление. Ник знакомится с Кэтрин и попадает в водоворот загадочных и опасных событий.

В прокате с 29 июля

Фестивали

Realist Web Fest

Единственный в России международный фестиваль веб-сериалов. На нем можно увидеть лучшие примеры работ, снятых в новом, но стремительно развивающемся во всем мире формате, который создан исключительно для интернета, но ничем не уступает кино- и телевизионному контенту. С конца 2018 года Realist Web Fest стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC). В этом году фестиваль пройдет в третий раз в Нижнем Новгороде и объединит профессионалов в сфере веб и диджитал. В конкурсной программе — 43 фильма из России, Казахстана, Германии, Франции, Италии, Канады, Бразилии и Уругвая.

С 29 июля по 1 августа, ГЦСИ «Арсенал», концертный зал Premio Centre, Нижний Новгород